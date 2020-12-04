الليلة.. كندة علوش في ضيافة أبلة فاهيتا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تحل الفنانة كندة علوش ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.




يبث اللقاء مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON، حيث تتحدث كندة عن أبرز المواقف في حياتها، وكذلك علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف وابنتهما "حياة"، فضلا عن تجربة عدد من الألعاب الطريفة، في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.




كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.




حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏




ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.

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