الموعد الجديد لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2021 | إضافة فرد جديد لبطاقات الدعم التمويني بداية من هذا الموعد عبر tamwin

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:51 م
إضافة المواليد الجدد
إضافة المواليد الجدد
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الموعد الجديد لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2021 | إضافة فرد جديد لبطاقات الدعم التمويني بداية من هذا الموعد عبر tamwin

إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين، كان ينتظر الكثير من المواطنين صدور قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية وخاصة أن القرار تأخر صدوره، والجدير بالذكر أن جميع المواليد بداية منذ عام 2009 لم يتم إضافتهم للحصول على السلع التموينية.،

 ومن المقرر أن يتم إضافة أكثر من ستة ملايين مولود جديد وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري البسيط ومساعدته في تلبية أبسط احتياجاته وهو الحصول على كامل حقوقه، وتوفر وزارة التموين رابطا عبر موقع دعم مصر كي يتمكن من كل مواطن من إضافة طفله لبطاقة التموين.

خطوات إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين
وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين خدمة إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية، وذلك من خلال موقع دعم مصر الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربي، ويقدم هذا الموقع العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بالبطاقة التموينية مثل إصدار بطاقة جديدة أو إصدار بطاقة بدل فاقد أو فاقد وغيرها، وتنم إضافة المواليد الجدد من خلال بعض الخطوات البسيطة.

- يقوم المواطن بالدخول  في البداية إلى موقع دعم مصر (اضغط هنا).
- ثم يقوم بالنقر على خدمات تموينية للمواطنين.
- وبعدها عليه النقر على خدمة سجل موبايلك.
- ومنها يختار كلمة بطاقة تموينية نشطة.
- ثم يقوم بإدخال رقم بطاقة التموين وبعدها يختار المحافظة التابع لها.
- ثم ينقز على كلمة إضافة مولود جديد.
- وبعدها يقوم بكتابة الرقم القومي الخاص بالمولود.
- ثم يقوم بكتابة تاريخ ميلاده.
- وبعدها يضغط على كلمة أضف للبطاقة التموينية.
- وأخيرا يتم النقر على زر الحفظ.

شروط إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية
- لابد أن يكون صاحب البطاقة التموينية مستفيد من الدعم المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

- يتم إضافة المواليد من عمر عامين إلى عمر ستة عشر عاماً كحد أقصي.

- لابد أن يكون عدد المسجلين ببطاقة التموين هو ثلاث مستفيدين فقط بحيث يكون المولود المضاف حديثا هو المستفيد الرابع.

- يجب أن يكون المولود الجديد المضاف حديثا هو ابن صاحب بطاقة التموين وليس أحدا آخر من أفراد عائلته.

الموعد الجديد لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2021 | إضافة فرد جديد لبطاقات الدعم التمويني بداية من هذا الموعد عبر tamwin

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