أسعار الأسماك البلدي والمجمدة بالأسواق اليوم الجمعة 4 - 12 2020

يستعرض موقع "الفجر" أسعار مختلف أنواع الأسماك فى مصر اليوم الجمعة 4 - 12 - 2020 فى أسواق السمك الرئيسية وأسواق الجملة وحلقت السمك ، وعى اسعار استراشدية يمكن الاسترشاد بها عند شراء أنوا الأسماك المختلفة والتى قد تختلف بالزيادة أو النقصان تبعاً للمنطقة التى يتم الشراء منها، كما قد تختلف من محافظة لمحافظة خصوصا فى المحافظات الشهيرة بصيد الأسماك حيث تقل الأسعار بشكل كبير.

وقد سجلت أسعار الأسماك استقرار في الاسواق المصرية خلال تعاملات، اليوم الجمعة، مع ارتفاع عمليات صيد الأسماك وتصنيع الأسماك المجمدة.









أسعار جميع أنواع الأسماك في مختلف الأسواق:





تراوحت أسعار سمك البورى بين 70 و80 جنيهًا، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه.





كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا،وكيلو البلطى تراوح بين 14 و19 جنيها، والكابوريا بين 30 و130 جنيها، والسمك البوري تراوح بين 29 و 45 جنيها، والمكرونة السويسى بين 60 و70 جنيها، بينما تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا.



