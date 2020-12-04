السعودية تفتح علاقات دبلوماسية مع دولة إفريقية جديدة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة بأن المملكة العربية السعودية وقعت على اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية زيمبابوي.

 

وذكرت الوكالة أنه وقع عن السعودية المندوب الدائم لها لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بينما وقع عن زيمبابوي مندوبها لدى الأمم المتحدة فريدريك موسيوا ماكامورا شافا.

 

وأكد السفيران أن توقيع الاتفاقية بين البلدين يأتي من دافع حرص حكومتيهما على "تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما، ودعما لقضايا الأمن والسلام في العالم، بناء على أحكام اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية الموقعة في فيينا في 18 أبريل عام 1961".

 

كما جددا السفيران التأكيد على أن توقيع الاتفاقية "يأتي رغبة في أن تؤدي هذه الخطوة إلى توطيد أواصر التعاون المثمر ونحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية بينهما في مختلف الميادين".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

توقيع إتفاقية

أخبار تهمك

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 16 ساعة

مناشدة عاجلة من الصين للمجتمع الدولي وصندوق النقد لمواجهة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

طبيعة إصابة نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو يطلب صفقة جديدة

منذ ساعة و 19 دقيقة

علي غزال يفسخ عقده مع لاريسا.. ويعود للدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. موقف لاعبي ريال مدريد من رحيل زيدان

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ يوم

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على موعد كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 18 ساعة

علي ماهر يخطط للرحيل عن المصري البورسعيدي

منذ 18 دقيقة

كارتيرون يقود مفاوضات التعاون السعودي لضم نجم وسط الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

تزامنًا مع وصوله لـ"بكين".. ماذا قالوا عن زيارة "السيسي" للصين؟

محافظ الإسكندرية لنائب خارجية اليونان: نرغب في توطيد سبل التعاون المشترك وتعزيزها بين البلدين

نحو اقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء غير المقيمين بين تونس ونيكاراغوا

المعلمي يشكر "جوتيريس" على مواقفه الإيجابية من القضايا العربية

خادم الحرمين يستقبل سفيري إيطاليا وبريطانيا بمناسبة انتهاء عملهم لدى المملكة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

08:31 ص

باتشيكو يطلب صفقة جديدة

11:30 ص

علي غزال يفسخ عقده مع لاريسا.. ويعود للدوري المصري

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم