السعودية تفتح علاقات دبلوماسية مع دولة إفريقية جديدة

أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة بأن المملكة العربية السعودية وقعت على اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية زيمبابوي.

وذكرت الوكالة أنه وقع عن السعودية المندوب الدائم لها لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بينما وقع عن زيمبابوي مندوبها لدى الأمم المتحدة فريدريك موسيوا ماكامورا شافا.

وأكد السفيران أن توقيع الاتفاقية بين البلدين يأتي من دافع حرص حكومتيهما على "تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما، ودعما لقضايا الأمن والسلام في العالم، بناء على أحكام اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية الموقعة في فيينا في 18 أبريل عام 1961".

كما جددا السفيران التأكيد على أن توقيع الاتفاقية "يأتي رغبة في أن تؤدي هذه الخطوة إلى توطيد أواصر التعاون المثمر ونحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية بينهما في مختلف الميادين".