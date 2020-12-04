وزير الأوقاف عن شهادة حد الزنا بـ4 رجال: تعظيما للحفاظ على العرض

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العرض يعني القيم والأخلاق، وقضية العرض تتعلق بالصراع بين القيم واللا قيم.





وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد الأمير سنان بأسيوط، إلى أن الحفاظ على العرض فطرة إنسانية سليمة، وأصحاب الفطرة الإنسانية يحافظون على أعراضهم وكرامتهم، مضيفا أن الأمم إذا فقدت أخلاقها فقدت شرفها وإنسانيتها، وكما يحارب الإسلام التشدد والتطرف، فهو يحارب أيضا التسيب الأخلاقي.



