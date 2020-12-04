وزير الأوقاف عن شهادة حد الزنا بـ4 رجال: تعظيما للحفاظ على العرض

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العرض يعني القيم والأخلاق، وقضية العرض تتعلق بالصراع بين القيم واللا قيم.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد الأمير سنان بأسيوط، إلى أن الحفاظ على العرض فطرة إنسانية سليمة، وأصحاب الفطرة الإنسانية يحافظون على أعراضهم وكرامتهم، مضيفا أن الأمم إذا فقدت أخلاقها فقدت شرفها وإنسانيتها، وكما يحارب الإسلام التشدد والتطرف، فهو يحارب أيضا التسيب الأخلاقي.

وأضاف أن الدين الإسلامي عظم من شأن العرض، ودعى للحفاظ عليه، وحذرنا من الاقتراب من الزنا، لافتا إلى أن الإسلام دعانا للحفاظ على عرض الأخرين، وجعل قذف المحصنات من أكبر الكبائر، مستدلا بأن حد الزنا يثبت بشهادة 4 رجال، وهو ما يعد تعظيما لشأن الحفاظ على العرض. 

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