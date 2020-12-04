إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في كازاخستان يبدأ في 22 ديسمبر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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سيبدأ إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، في كازاخستان في 22 ديسمبر من هذا العام.

 

وقال المكتب الصحفي لرئيس كازاخستان اليوم، عقب اجتماع ضم رئيس الجمهورية قاسم جومارت توكاييف مع رئيس الوزراء أسكار مامين: "تم خلال اللقاء، إبلاغ رئيس الدولة أنه وفقا لاتفاقه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبدأ إنتاج اللقاح الروسي سبوتنيك V في كازاخستان اعتبارا من 22 ديسمبر من هذا العام".

 

 وذكر المكتب الصحفي، أنه من المقرر إطلاق التطعيم الطوعي الشامل لسكان البلاد في بداية عام 2021. وستشمل المرحلة الأولى من التطعيم، الأطباء والمعلمين والعاملين في هيئات حماية القانون.

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