كشف ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منه بقصد توظيفها وإستثمارها له بالمخالفة للقانون.

أسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة البلاغ، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة "العطور" مقابل أرباح مجزية بالمخالفة للقـانــون، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكى مقابل حصوله على أرباح شهرية، إلا أنه تــــوقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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