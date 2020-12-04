مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-



ضبط (1274) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (4،86 طن دواجن ومقطعات دواجن) معبأة داخل عبوات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتُشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة.



ضبط (4،27 طن "أسماك ماكريل – بانيه" بدون مستندات مجهول المصدر، 2،1 طن أسماك "رنجة مدخنة – سردين" غير صالحة للإستهلاك لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها) وتُشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجتين لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.



ضبط (1،27 طن لبن مجفف بدون مستندات "مجهول المصدر")، وغير صالح للإستهلاك لوجود تغير فى خواصه الطبيعية، وتُشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (قائد سيارة حال سيرها بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر).



ضبط (133،200عبوة مستحضرات تجميل "كريمات" بدون مستندات مجهولة المصدر)، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مستحضرات تجميل "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.



ضبط (4،8 طن "مخللات" غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن" -750 كيلو جرام ملح طعام بدون مستندات مجهول المصدر) وتُشكل خطرًا على الصحة العام تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (مالكة مصنع لتعبئة السلع الغذائية المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.



ضبط (2 طن أعلاف حيوانية) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مدشة لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.



ضبط (2 طن صابون سائل – كلور، بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة الغربية.



ضبط (40،438 قطعة "عبوة وقطعة مستلزمات طبية "مطهرات – كمامة – جوانتى – سرنجات - قطن طبى" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

