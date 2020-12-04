ضبط كمية من الأقرص لعقار الكبتاجون المخدر حوزة شخصين بدمياط

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بحوزتهم كمية من الأقرص لعقار الكبتاجون المخدر بدمياط.

فقد تمكنت أجهزة مديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 2000 قرص من عقار الكبتاجون المخدر، سلاح أبيض عبارة عن مطواه، مبلغ مالى ) بحوزة ( مساعد صيدلى، عاطل – مقيمان بدائرتى مركزى شرطة كفرالبطيخ وفارسكور ) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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