"مكافحة الجزام" تكرّم مدير مستشفى الجلدية بقنا لكشفه المبكر عن مخالطي المرضى

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، ان فريق ادارة مكافحة الجزام بالوزارة ممثلة في الدكتور سميح سيد والدكتور احمد نبيل والدكتور علي حسني، قد قاموا بتكريم الدكتور احمد الحساني، مدير مستشفى الجلدية والجزام بقنا وذلك على الدور الهام الذي تقدمه مستشفيي الجلدية والجزام في خدمة المواطنين وتقديم خدمات طبية ترقي بالمستوى الطبي بالمحافظة.

وأوضح أن ذلك بعد انتهاء المسح والكشف على جميع المخالطين المباشرين لمرضي الجذام وذلك لاكتشاف حالات الإصابة مبكرا، في إطار اهتمامات وزاره وزارة الصحة والسكان والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أشرف غريب محافظ قنا بتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والدفع بالروح المعنوية للفرق الطبية العاملة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية.

كما تم تكريم العديد من الرائدات الريفيات لتفوقهم وتميزهم في عملهم وعلى دورهم الهام في التوجيه والإرشاد للمواطنين.

هذا وقد ذكر الدكتور احمد الحساني أن تكريم فريق ادارة مكافحة الجذام بالوزارة للفريق الطبي للمستشفى يعد بمثابة دفعة قوية لهم لتقديم كافة الخدمات الطبية وتحسين منظومة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى مؤكدا على سعيه على بذل اقصى جهد لخدم المواطنين.

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