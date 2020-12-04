مورينيو غير راض عن مستوى توتنهام رغم التأهل الأوروبي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:01 م
مورينيو
مورينيو
وكالات
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وجه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي انتقادا لمستوى لاعبيه في المباراة التي تعادل فيها مع مضيفه لاسك لينز النمساوي 3 - 3 مساء أمس الخميس في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ورفع توتنهام رصيه إلى عشر نقاط في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة ليحسم تأهله إلى الدور الثاني (دور الــ32) برفقة رويال أنتويرب البلجيكي، متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، لكن مورينيو اعترف بأن الأداء الذي قدمه الفريق لم يكن جيدا.

وقال مورينيو عقب المباراة :"النتيجة كانت أفضل من الأداء. الأداء في الشوط الثاني كان أفضل منه في الشوط الأول."

وأضاف :"أدى بعض اللاعبين بشكل رائع، لكن أداء البعض الآخر كان سيئا للغاية. الجانب الإيجابي الوحيد هو النتيجة والتأهل."

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