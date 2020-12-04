مدير مشروع القطار المكهرب يكشف آخر تفاصيل تنفيذه (فيديو)

قال المهندس أيسر أحمد، مدير مشروع القطار الكهربائي، إن المشروع يعتبر من أهم وأكبر المشروعات الجاري تنفيذها بمصر في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه يعتبر الشريان الأول للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة كوسيلة نقل جماعية.





وأشار "أحمد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن عدد محطات القطار الكهربائي تصل إلى 12 محطة، بدءا من محطة عدلي منصور مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعاشر من رمضان، والعبور، والشروق، وبدر، والروبيكي.





وأضاف أنه تم تنفيذ 35% من إجمالي أعمال التشطيبات، و85% من إجمالي الخرسانات، لافتا إلى أن تنفيذ المشروع لم يتوقف منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن أكثر من 48 ساعة.





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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة في قطاعات الطرق، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وغيرها.





وعرض وزير النقل موقف تنفيذ خط القطــــار الكـهربائــــي (السـلام العاشــر مـن رمضان العاصمة الإدارية الجديدة)، والذي يربط بين الخط الثالث للمترو عن طريق محطة عدلى منصور والمدن الجديدة على طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوى مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر حتى العاشر من رمضان شمالًا والعاصمة الإدارية جنوبًا للتسهيل على المواطنين للانتقال من القاهرة إلى تلك المدن والعكس أيضًا، ويخدم العاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل اقتصادية وسريعة وآمنة.





وأوضح الوزير أن هذا الخط يضمن سرعـــة الانتقــــال والربط بين القـــاهـــرة والمدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان ) حيث سينقل الخط حوالي 500 ألف راكب يوميًا عند بداية تشغيله فى أكتوبر عام 2021، فضلًا عن خفض استهلاك الوقود للمركبات التي تستخدم الطرق السطحية بالمناطق والمدن التي يمر بها القطار، كما أنه جار دراسة مد القطار الكهربائي (السلام-العاشر-العاصمة الإدارية) - كمرحلة ثانية للمشروع - جنوبا في إتجاه طريق القاهرة‪‬السخنة لخدمة المدينة الرياضية العالمية وللربط مع القطار الكهربائي السريع (السخنةالعلمين) بحوالي طول 14 كم وعدد 3 محطات وشمالا بطول 5 كم وعدد ا محطة (العاشر من رمضان 2) ليصبح إجمالى طول الخط 90 كم وعدد 16 محطة.



