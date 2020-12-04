تجربه إخلاء ناجحة بكلية علوم عين شمس وسط إجراءات الوقاية المشددة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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نفذت كليه العلوم جامعة عين شمس صباح الخميس الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٠ عملية إخلاء تجريبية بكليه، تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس،.

وإشراف ا.د. محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم وإشراف ا.د. أمانى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإدارة الدفاع المدنى بالكلية ا. محمد عبد الغنى مدير الإدارة وامن الكليةبإدارة ا. عماد بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للأمن الجامعى
بحضور القائم بعمل أمين الكلية وأعضاء وحدة الأزمات والكوارث برئاسة د. احمد هاشم وفريق الإشراف الوقائي والسلامة والصحة المهنية برئاسة د. ايمان عبد العظيم مما ساهم في نجاح التجربة

بدأت العملية التجريبية بنجاح وسط إجراءات احترازية مشددة حيث تم إخلاء مباني الكلية بالكامل من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب، والإداريين، والعمال، واستهدفت عملية الإخلاء تدريب العنصر البشري علي الإلتزام بكافة المعايير الأمنية حالة وقوع اي كوارث طبيعية، ورفع كفاءة إدارة الدفاع المدني بالكلية في إدارة اي طارئ قد يحدث.

وجدير بالذكر أن التجربة تهدف الى تدريب الطالبات على إخلاء المبانى فى حالة حدوث حريق أو زلزال أو أى مصدر تهديد عن طريق محاكاة واقعية لأحد الكوارث الطبيعية والوقوف علي مدى كفاءة تطبيق خطط وحدة الدفاع المدني بالكلية في تنفيذها لعدد من الاستراتيجات التي تستهدف تحقيق أقصى درجات الأمان للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب والإداريين.
تجربه إخلاء ناجحة بكلية علوم عين شمس وسط إجراءات الوقاية المشددة
تجربه إخلاء ناجحة بكلية علوم عين شمس وسط إجراءات الوقاية المشددة
تجربه إخلاء ناجحة بكلية علوم عين شمس وسط إجراءات الوقاية المشددة
تجربه إخلاء ناجحة بكلية علوم عين شمس وسط إجراءات الوقاية المشددة
تجربه إخلاء ناجحة بكلية علوم عين شمس وسط إجراءات الوقاية المشددة
تجربه إخلاء ناجحة بكلية علوم عين شمس وسط إجراءات الوقاية المشددة

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