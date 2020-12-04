2.8 مليار دولار ثمن تأجيل الأوليمبياد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
الاوليمبياد
الاوليمبياد
وكالات
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يبدو أن قرار تأجيل بطولة دوري الألعاب الأوليمبية إلى العام المقبل، لم يكن جيدا من حيث الخسائر التي تعرض لها القائمون على الحدث.

وأكد منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي 2020، اليوم الجمعة، أن تأجيل الدورة إلى العام المقبل بسبب جائحة كوفيد 19، سيكلف القائمين على تنظيم الحدث 294 مليار ين (2.8 مليار دولار) إضافية.

ستوزع هذه التكاليف الإضافية بين اللجنة المحلية المنظمة، وحكومة العاصمة اليابانية، والحكومة المركزية في البلاد.

وقال المنظمون إنه يتوقع أن تدفع اللجنة المنظمة 103 مليارات ين، وأن تدفع الحكومة المركزية 71 مليار ين، بينما تدفع حكومة العاصمة طوكيو 120 مليار ين.

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