“حيا الإله الازهر”.. "قبطي من قنا" يلحن قصيدة في حب الأزهر الشريف

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انتهى الملحن بترو صلاح، ابن محافظة قنا، من تلحين قصيدة “حيا الإله الازهر”، من تأليف الدكتور محمد محمود الجبة، وانتاج مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب التابع للأزهر الشريف.

وقال بترو صلاح، والذي يعمل عضوًا بالمكتب الفني بتوجيه التربية الموسيقية بالإدارة التعليمية في نجع حمادي بمحافظة قنا، إن القصيدة، تدور فكرتها على دور الازهر العظيم منذ بدايته إلى الآن في ظل شموخه وتاريخه المجيد، وعلومه التي يأتي إليها كل راغب سواء من الشرق أو الغرب، كل هذا للتعليم أو الاستفادة، علاوة على أن الازهر معتدل وليس متشدد يدعو لحب الوطن والاقتداء بسيد البشر.

وأشار صلاح، إلى أنه عندما عرضت عليه كلمات القصيدة، اثارت في نفسه شيئا، دفعه لتلحينها، خاصة وأن الكلمات مكتوبة بالعربية الفصحى، وتناقش دور الازهر الشريف في وسطيته وسماحته، مشيرًا إلى أن العلاقة بين أقباط مصر مسلميها ومسيحيها علاقة محبة وإخاء وود، بالإضافة إلى أن القصيدة تلقي الضوء على فضيلة الامام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، بعد حصوله على جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

وتابع صلاح، أن المخرج محمد عزت انتهى من تسجيل قصيدة “حيا الإله الازهر”، وفي الوضع الراهن يقوم بعمل كليب لهذه القصيدة، هذا الكليب حاصل نتاج ورشة اعداد مسابقة مواهب وقدرات في 16 قسم مختلفة المجالات من انشاد، رسم، مسرح، الخطابة، التصوير، والأشغال اليدوية.

وأشار إلى أنه ايضًاا شارك في توزيع العمل مينا جرجس، وغناء محمد فهرزال، بالاشتراك مع عين سارة، شريفة نور الأثيرة، نور هداية بنت ظفير كاري، سويتا، فارس محمد فارس، محمد الفردوس، بري خليق الرحمن، عبيد الله الأحرار، نذير حسين ومحمد عز الدين).

وأكد أن مركز تطوير تعليم الطلاب والأجانب كان شديد الحرص على تنمية مهارات الوافدين للأزهر في كافة مناحي الحياة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور نهلة الصعيدي الحريصة دائمًا على وصول الطلاب الوافدين لأعلي المراكز حتى يكونوا سفراء لمصر في بلادهم.

