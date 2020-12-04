“حيا الإله الازهر”.. "قبطي من قنا" يلحن قصيدة في حب الأزهر الشريف

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
انتهى الملحن بترو صلاح، ابن محافظة قنا، من تلحين قصيدة “حيا الإله الازهر”، من تأليف الدكتور محمد محمود الجبة، وانتاج مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب التابع للأزهر الشريف.
وقال بترو صلاح، والذي يعمل عضوًا بالمكتب الفني بتوجيه التربية الموسيقية بالإدارة التعليمية في نجع حمادي بمحافظة قنا، إن القصيدة، تدور فكرتها على دور الازهر العظيم منذ بدايته إلى الآن في ظل شموخه وتاريخه المجيد، وعلومه التي يأتي إليها كل راغب سواء من الشرق أو الغرب، كل هذا للتعليم أو الاستفادة، علاوة على أن الازهر معتدل وليس متشدد يدعو لحب الوطن والاقتداء بسيد البشر.
وأشار صلاح، إلى أنه عندما عرضت عليه كلمات القصيدة، اثارت في نفسه شيئا، دفعه لتلحينها، خاصة وأن الكلمات مكتوبة بالعربية الفصحى، وتناقش دور الازهر الشريف في وسطيته وسماحته، مشيرًا إلى أن العلاقة بين أقباط مصر مسلميها ومسيحيها علاقة محبة وإخاء وود، بالإضافة إلى أن القصيدة تلقي الضوء على فضيلة الامام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، بعد حصوله على جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020
وتابع صلاح، أن المخرج محمد عزت انتهى من تسجيل قصيدة “حيا الإله الازهر”، وفي الوضع الراهن يقوم بعمل كليب لهذه القصيدة، هذا الكليب حاصل نتاج ورشة اعداد مسابقة مواهب وقدرات في 16 قسم مختلفة المجالات من انشاد، رسم، مسرح، الخطابة، التصوير، والأشغال اليدوية.
وأشار إلى أنه ايضًاا شارك في توزيع العمل مينا جرجس، وغناء محمد فهرزال، بالاشتراك مع عين سارة، شريفة نور الأثيرة، نور هداية بنت ظفير كاري، سويتا، فارس محمد فارس، محمد الفردوس، بري خليق الرحمن، عبيد الله الأحرار، نذير حسين ومحمد عز الدين).
وأكد أن مركز تطوير تعليم الطلاب والأجانب كان شديد الحرص على تنمية مهارات الوافدين للأزهر في كافة مناحي الحياة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور نهلة الصعيدي الحريصة دائمًا على وصول الطلاب الوافدين لأعلي المراكز حتى يكونوا سفراء لمصر في بلادهم.
“حيا الإله الازهر”.. "قبطي من قنا" يلحن قصيدة في حب الأزهر الشريف
“حيا الإله الازهر”.. "قبطي من قنا" يلحن قصيدة في حب الأزهر الشريف
“حيا الإله الازهر”.. "قبطي من قنا" يلحن قصيدة في حب الأزهر الشريف
“حيا الإله الازهر”.. "قبطي من قنا" يلحن قصيدة في حب الأزهر الشريف

أخبار تهمك

كارتيرون يقود مفاوضات التعاون السعودي لضم نجم وسط الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يطلب صفقة جديدة

منذ ساعة و 16 دقيقة

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

طبيعة إصابة نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. موقف لاعبي ريال مدريد من رحيل زيدان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

علي غزال يفسخ عقده مع لاريسا.. ويعود للدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

تعرف على موعد كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

علي ماهر يخطط للرحيل عن المصري البورسعيدي

منذ ربع ساعة

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 18 ساعة

مناشدة عاجلة من الصين للمجتمع الدولي وصندوق النقد لمواجهة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

08:31 ص

باتشيكو يطلب صفقة جديدة

11:30 ص

علي غزال يفسخ عقده مع لاريسا.. ويعود للدوري المصري

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم