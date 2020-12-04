إنجاز دولي جديد.. إدراج مجلة جامعة القاهرة للإنسانيات والعلوم الاجتماعية ضمن قاعدة بيانات " Cabells" الدولية

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د.الخشت: خطوة نحو المكانة الدولية.. وإنجاز للمجلة في مجال النشر الدولي والبحث العلمي رغم حداثتها



د.الخشت: إدراج المجلة ضمن القاعدة الدولية يؤكد علي التزامها بالجودة والدقة الأكاديمية ويضمن جذب المزيد من العلماء والباحثين حول العالم



د.الخشت: القاعدة الدولية تختار المجلات وفقا لمعايير دقيقة أبرزها الأهمية والمنفعة والنزاهة والموضوعية ومراجعة الأقران



ينشر فيها باحثون من جامعات كامبريدج ولندن أمبريال كوليدج ونورث كارولينا وإنديانا



أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إدراج مجلة جامعة القاهرة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية " JHASS"، والتي تصدر بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد «Emerald»، ضمن قاعدة بيانات " Cabells" الدولية، مشيرا إلى أن إدراج المجلة يمثل خطوة جديدة ونجاح المجلة نحو إيجاد مكانة لها علي المستوي الدولي رغم حداثتها، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا للجامعة في مجال النشر الدولي والبحث العلمي.



وقال الدكتور الخشت، إن دخول مجلة الجامعة ضمن قاعدة البيانات الدولية " Cabells" يؤكد علي التزام المجلة بالجودة والدقة الأكاديمية ويضمن جذب المزيد من العلماء والباحثين حول العالم لنشر بحوثهم العلمية في المجلة، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات الدولية تضم أكثر من 11 ألف مجلة أكاديمية تغطي 18 تخصصًا في مجالات: المحاسبة والاقتصاد والتمويل والإدارة والتسويق والمناهج والأساليب التعليمية وعلم نفس التعليم والإدارة وتكنولوجيا التعليم وعلوم المكتبات وعلم النفس والطب النفسي وعلوم الكمبيوتر وأنظمة معلومات الأعمال والإدارة الصحية والتمريض والرياضيات، علم الفلك، العلوم البيولوجية، الكيمياء، الجيولوجيا، علم المحيطات، الفيزياء.



وأضاف الدكتور الخشت، أن قاعدة بيانات " Cabells"، تساعد الباحثين في دول العالم على تحديد المجلات التي تناسب طبيعة تخصصهم وطبيعة الأبحاث التي يقومون بإنجازها، موضحًا أن قاعدة البيانات تضع عددا من المعايير التي يتم علي أساسها تضمين المجلات ومن بينها: النزاهة، حيث يجب أن تقوم المجلة بحماية المقالات المنشورة فيها بشكل كاف من التعديلات أو التزوير غير المصرح به، إلي جانب الموضوعية وذلك بأن تقوم المجلة بالتحقق من المقالات المنشورة فيها من خلال عملية مراجعة صارمة.



وأكد الدكتور الخشت، أن من أبرز المعايير لضم المجلات المنفعة والأهمية، حيث يجب أن تكون المقالات المنشورة في المجلة ذات صلة بالأولويات الحالية في مجالها وأن تكون ذات فائدة للمجتمع الأكاديمي، وذلك من خلال مراجعة الأقران في المجلات التي تستخدم مراجعة دقيقة من قبل الأقران لتضمينها في قاعدة البيانات وتعرف "مراجعة الأقران" بأنها عملية متعددة الخطوات للحصول على المشورة بشأن الأبحاث المقدمة للنشر من خبراء في المجال وليسوا جزءًا من فريق تحرير المجلة قبل قبولها للنشر، وذلك من أجل التخلص من الجودة المنخفضة أو غير الملائمة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي أن ما تحققه الجامعة خلال الفترة الحالية من إنجازات علي كافة المستويات وخاصة ملف التصنيفات الدولية رغم صعوبة المرحلة علي مستوي العالم بسبب جائحة كورونا، نتيجة جهود كبيرة وتنفيذ للخطط الاستراتيجية للجامعة والعمل عليها علي أرض الواقع، وتقديم الحوافز وتوفير المناخ المناسب لعمل علماء وباحثين الجامعة في كافة المجالات.

جدير بالذكر أن المجلة أنشأها رئيس التحرير أ.د. محمد عثمان الخشت، وتضم مجموعة من نواب رئيس التحرير أ.د. محمود السعيد محمود، وأ.د. هبة نصار، وأ.د. عبير محروس. وينشر باحثون من جامعات عالمية بحوثهم فيها، مثل جامعات كامبريدج ولندن أمبريال كوليدج ونورث كارولينا وإنديانا.