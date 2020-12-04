باتشيكو يطلب صفقة جديدة

طلب البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، تدعيم خط وسط الفريق بصفقة جديدة، قبل غلق سوق الانتقالات رسمياً.





وقالت تقارير صحفية إن باتشيكو نقل رغبته إلى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، أحمد البكري، في ضم لاعب في مركز خط الوسط المدافع.





وباع الزمالك لاعبه محمد حسن لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا مؤخراً، ليتبقى فقط الثلاثي، فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمود عبد العزيز.





وأوضح مصدر مطلع داخل النادي، أن لجنة الكرة تفاضل بين ثلاثة أسماء، لاختيار أحدها لتدعيم القلعة البيضاء، قبل غلق القيد عقب نهاية بطولة كأس مصر.



