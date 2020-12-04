



الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي ديسمبر 2020 عبر رابط شركة بتروتريد petrotrade





ننشر الآن رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي شهر ديسمبر 2020 وكذلك كيفية الإبلاغ عن قراءة عداد الغاز وتسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا وسداد الفواتير من خلال الموقع الإلكتروني الذي أتاحت تفعيله شركة بتروتريد “petrotrade” ، فأصبح بالإمكان تسجيل بيانات وقراءة العداد وكذلك الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وسدادها من المنزل وأيضا تسديد الفواتير إلكترونيا من البيت.





خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

هناك عدة خطوات للاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، وهي كالتالي:

- الذهاب إلى موقع شركة الغاز الطبيعي بتروتريد ( الذهاب إلى موقع شركة الغاز الطبيعي بتروتريد ( اضغط هنا ).

- ثم على العميل الضغط على الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

- كما يجب اختيار المحافظة التابع لها عداد الغاز، وكذلك المنطقة.

- ثم يكتب المواطن البيانات الموجودة في إيصال غاز سابق

- ولابد من يكتب الأرقام الموجودة في المربع الأسود الموجود في أي وصل غاز خاص به.





أرقام مختصرة

كذلك من الممكن الاستعلام عبر إحدى الطرق التالية:





- الاتصال الرقم المختصر الذي حددته الشركة وذلك من أي خط موبايل وهو رقم 1122.





- ولابد من اتباع الخطوات التي ستحددها الرسالة الصوتية بعد الاتصال بالرقم.





- أيضا أتاحت الشركة إمكانية تسجيل القراءة عبر استخدام خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي خط موبايل بالاتصال برقم 5727.





- كما تم توفير فرصة الاتصال من أي خط أرضي برقم موحد هو 09000727.





وسائل السداد

كما ذكرنا طريقة الاستعلام وتسجيل القراءة، سنتناول كيفية سداد الفاتورة والذي أصبح ممكنا بوسائل كثيرة منها من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية .





ويمكن السداد عبر فوري ، مصاري ـ أمان، بي ، خدماتي واستخدام تطبيق محفظة فون كاش من البنك الأهلي أوتطبيق محفظة بنك مصر.





كذلك من خلال استخدام خدمات موبايل ماي فوري وتطبيق موبايل جوميا.







