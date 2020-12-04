علي غزال يفسخ عقده مع لاريسا.. ويعود للدوري المصري

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فسخ المدافع الدولي المصري علي غزال عقده مع فريق الكرة الأول بنادي لاريسا اليوناني يوم أمس الخميس بالتراضي حيث نشر الحساب الرسمي للفريق عبر موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور:" نتمنى لك التوفيق يا علي في مسرتك القادمة".


ومن المقرر أن يعود غزال صاحب الـ28 عاما، إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، للانضمام لأحد فرق الدوري المصري.


ولعب غزال في بداية مسيرته مع وادي دجلة قبل رحيله لأوروبا، وخاض عدة تجارب احترافية في البرتغال وفي الولايات المتحدة الأمريكية واليونان.


وكان على غزال ضمن أفراد منتخب مصر الذي خاض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وودع من دور الستة عشر على يد جنوب أفريقيا.

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