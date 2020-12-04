تفاصيل برنامج "سفيرات المحبة والسلام" للواعظات والراهبات (فيديو)

قالت عبير أنور، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن واعظات الأوقاف كن يعملن داخل المسجد فقط من خلال إعطاء الدروس للسيدات لتزكية النفس وحفظ القرآن الكريم وتطهير القلب من أمراضه، مضيفةً: "القلب بطبيعته إذا خلى فإنه سيبحث عن العمل الصالح".





وتابعت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "بعدها عملنا على الأرض في إطار التعاون بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة، فالله يخلقنا في هذا العالم جنودًا لبعض، والجميع يجب أن يساعد بعضه، وهو ما وجدته في المجلس القومي للمرأة، وهدفهم هناك هو تحقيق التكافل بين الناس ونشر الوعي".





بدورها قالت الراهبة نرمين مرتجي، إنها تعمل في إطار ديني تعليمي بالكنيسة، لكن العمل المجتمعي ليس جديدا عليها، لأن الكنيسة تخدم المجتمع في إطار الصحة والتربية بمدارسها ومستوصفاتها، لكن تجربة الواعظة كانت جديدة بالنسبة إليها: "المجلس القومي للمرأة دعانا وجمعنا وقال لنا إن هناك برنامج معا لخدمة الوطن، وغرضنا هو توعية المرأة المصرية، ونشر التوعية والمحبة والسلام، واستمرينا بهذلا الاسم لمدة سنة ونصف".





وأوضحت: "بعدها كرمنا الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو من أطلق علينا سفيرات المحبة والسلام، فكملنا عملنا برسالة المحبة والسلام، والمجلس أيقن فعلا أن العمل أصدق كثيرًا من الكلام".





وأشارت، إلى أن البرنامج عمل في بعض الأماكن والقرى النائية وحي الأسمرات ومنشية ناصر والشروق، ومن ثم فإنه يخدم كل فئات الشعب: "بنروح وبنوصل ومش بنستنى حد يجي".