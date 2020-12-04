الجالية المصرية بفرنسا تنعي والد السفير شريف الديواني

يتقدم الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا بخالص العزاء للسيد السفير شريف الديواني قنصل عام مصر في باريس بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي الاتحاد المغفور له بإذن الله المرحوم فقيد آل الديواني داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة والعائلة والأصدقاء الصبر والسلوان وأن لله وان اليه راجعون.





بالإضافة إلى ذلك، يتقدم بأحر التعازي عن الاتحاد عبدالحميد نقريش الأمين العام للاتحاد وممثل الجالية بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج والشيخ محمد ابوالحديد خطيب وإمام مسجد شافي لاري في باريس وعضو مجلس إدارة الاتحاد ونشأت الحصري نائب رئيس الاتحاد ونسيم كامل رئيس جمعية الشباب القبطي بفرنسا وعضو مجلس إدارة الاتحاد واحمد العزازي عضو مجلس إدارة الاتحاد ومحمود خلف امين عام جمعية التضامن المصري الفرنسي وعضو مجلس إدارة الاتحاد واحمد عبد الحميد ومحمود فايز وجيهان نقريش وناريمان عبدالحميد وجمال عبدالعظيم وأحمد عبد الهادي ويوسف يوسف ومحمد عبد العظيم عن شباب الاتحاد وجبريل محفوظ مقرر الاتحاد ورئيس جمعية التضامن المصري الفرنسي ويذكر أن أعضاء الاتحاد أعضاء بالاتحاد العام للمصريين بالخارج واعضاء ومنسقين في فرنسا للحملة الرسمية بنفكر لبكره.