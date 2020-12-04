مدرب الأهلي يكشف حقيقة لقائه مع رئيس صن داونز

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن رغبة القلعة الحمراء بقوة في شراء عقد الأوروجواياني جاستون سيرينو مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.





وقال موسيماني في حوار عبر الفيديو كونفرانس لرابطة الصحفيين في جنوب أفريقيا: "لا يخفى على أحد أن الأهلي يريد التعاقد مع سيرينو قبل أن أتولى قيادة الفريق".





وأضاف: "بالتأكيد أتمنى انضمام سيرينو لكنني لا أحرضه على الرحيل، ورفضت من قبل رحيله عن صن داونز بهدف تحقيق النجمة الثانية واستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا".





وواصل:"سيرينو تلقى عرضا رسميا بالفعل للرحيل للأهلي في الموسم الجديد لكنه لا يعلم موقف صن داونز.





واختتم:" لم أتقابل مع باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز خلال وجوده في القاهرة لحضور نهائي دوري أبطال أفريقيا".



