ساوثهامبتون يحافظ على نجمه بعقد طويل الأمد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
البولندي يان بيدناريك
البولندي يان بيدناريك
وكالات
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جدد نادي ساوثهامبتون الإنجليزي عقد مدافعه البولندي يان بيدناريك بعقد طويل الأمد مساء أمس الخميس.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن المدافع البولندي وقع على عقد يبقيه لمدة أربعة أعوام ونصف العام، حتى صيف عام 2025.

وأضاف ساوثهامبتون أن بيدناريك / 24 عاما/ أصبح عنصرا أساسيا في صفوف الفريق منذ انضمامه إليه قادما من ليتش بوزنان البولندي في عام 2017، كما أنه شارك كأساسي في كل المباريات التي خاضها الفريق حتى الآن في الدوري الإنجليزي (عشر مباريات )، ليرفع رصيده من المشاركات مع فريق "القديسين" إلى 85.

من جانبه، قال النمساوي رالف هازنهوتل المدير الفني للفريق: "أنا سعيد للغاية لأن بيدناريك مدد عقده مع الفريق، أنه لاعب صغير في السن لكنه لديه موهبة واعدة، لذلك فإنه أمر جيد بالنسبة لنا أن نجدد تعاقدنا معه".

وأضاف: "أنه مثال جيد لشخص عمل بجد ليقدم نفسه بقوة معنا، وأعتقد أنه يمكنه مواصلة التطور هنا، ليصبح لاعبا مهما بالنسبة لنا في المستقبل".

ومن جهته، قال بيدناريك بعد تمديد عقده: "أعتقد أنها الخطوة المقبلة في سبيل تطوري، أشعر أنني في المكان الصحيح بالنسبة في الوقت الراهن، وأنا استمتع حقا بمسيرتي هنا".

واختتم بيدناريك تصريحاته قائلا: "لازلت أرى نفسي كلاعب يمكنه التطور كثيرا في هذا المكان، لذلك كان القرار الوحيد بالنسبة لي هو توقيع عقد جديد لمساعدة ساوثهامبتون على أن يكون فريقا أفضل".

ويحتل ساوثهامبتون المركز السادس برصيد 17 نقطة بعد خوضه لعشرة مباريات من الدوري الإنجليزي.

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