



اطلع الآن.. موعد اختبارات نصف العام 2021 طبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم اليوم





موعد اختبارات نصف العام 2021 | صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اليوم الموافق الثالث من ديسمبر بانه سيتم انعقاد الاختبارات الخاصة بنصف العام الدراسي 2020/2021 في الثالث والعشرون من شهر يناير المقبل علي ان تقام الاختبارات العملية قبل هذا الموعد بأسبوع.





الجدير بالذكر ان هذه الاختبارات ستون لصفوف النقل حيث اكد الوزير انه لا نيه لتغيير الموعد أو تأجيله هذه المرة إلا في حال حدوث أي تطورات تخص تفاقم أزمة كورونا التي شربت البلاد منذ بداية العام الجاري والتي تم مواجهتها بالالتزام الاجراءات الاحترازية للحفاظ علي صحة الطلاب والمعلمين .





موعد اختبارات نصف العام 2021

شدد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي خلال المؤتمر الذي قام بترؤسه اليوم علي انه سيتم اتخاذ جميع طرق الوقاية الأزمة أثناء عملية اختبار الطلاب وذلك في إطار الحفاظ علي الصحة العامه للطلاب والمعلمين كما نوه سيادته علي ان الوزارة قامت بتجهيز جميع الاستعدادات اللازمة من اجل توفير الأمان والحماية ،الجدير بالذكر ان سيادته استكمل حديثه فيما يخص الاختبارات وأوضح انه لا نيه لدي الوزارة هذا العام ان تقوم باستبدال الاختبارات الورقية بمشروعات بحثية وذلك مثلما حدث خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي بعد ان اجبرت الحكومة علي تعطيل سير العملية التعليميه خوفا علي الطلاب من تفشي العدوي بينهم





امتحانات منتصف العام الدراسي

أوضح الدكتور شوقي انه بالنسبة لصفوف ابتداءا من رياض أطفال حتي الثالث الابتدائي سيتم تقييمهم وفقا لأداء الطلاب وسلوكياتهم الفردية في الفصول حيث ستكون هذه المهمة من اختصاص كل معلم فصل أما عن باقي المراحل فسيتم عقد لهم اختبارات ورقيه وذلك لتقييمهم طبقا للدرجات التي سيحصلون عليها حتي لا يظلم احد مؤكدا ان الاختبارات سيتم اجرائها طبيعيا مثل الأعوام الماضية مع التزام الطلاب والمعلمين بالاجراءات الوقائية .



