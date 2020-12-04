الأرصاد: طقس مائل للدفء على القاهرة وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية (فيديو)

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:06 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأن يكون باردا ليلا مع رياح معتدلة وشبورة مائية صباحا.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية، وأن يكون الطقس دافئا بالنهار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وعلى محافظات الصعيد، وأن يكون شديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 22 والصغرى 13
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13
مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 12
بورسعيد العظمى 22 والصغرى 14
دمياط العظمى 22 والصغرى 14
الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 11
السويس العظمى 23 والصغرى 12
العريش العظمى 22 والصغرى 12
طابا العظمى 21 والصغرى 12
سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 3
شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16
الغردقة العظمى 25 والصغرى 15
الفيوم العظمى 22 والصغرى 11
بني سويف العظمى 22 الصغرى 10
المنيا العظمى 22 والصغرى 9
أسيوط العظمى 23 والصغرى 10

أخبار تهمك

مدرب الأهلي يكشف حقيقة لقائه مع رئيس صن داونز

منذ أقل من ساعة

تعرف على موعد كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

طبيعة إصابة نجم الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجأة.. موقف لاعبي ريال مدريد من رحيل زيدان

منذ حوالي 6 ساعات

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ أقل من ساعتين

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ حوالي 8 ساعات

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

علي غزال يفسخ عقده مع لاريسا.. ويعود للدوري المصري

منذ 19 دقيقة

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ ساعتين و 47 دقيقة

كارتيرون يقود مفاوضات التعاون السعودي لضم نجم وسط الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 14 ساعة

مناشدة عاجلة من الصين للمجتمع الدولي وصندوق النقد لمواجهة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

08:31 ص

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

09:32 ص

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم