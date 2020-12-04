الأرصاد: طقس مائل للدفء على القاهرة وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية (فيديو)

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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأن يكون باردا ليلا مع رياح معتدلة وشبورة مائية صباحا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية، وأن يكون الطقس دافئا بالنهار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وعلى محافظات الصعيد، وأن يكون شديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13

مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 12

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 14

دمياط العظمى 22 والصغرى 14

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 11

السويس العظمى 23 والصغرى 12

العريش العظمى 22 والصغرى 12

طابا العظمى 21 والصغرى 12

سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 3

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16

الغردقة العظمى 25 والصغرى 15

الفيوم العظمى 22 والصغرى 11

بني سويف العظمى 22 الصغرى 10

المنيا العظمى 22 والصغرى 9

أسيوط العظمى 23 والصغرى 10

