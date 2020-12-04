بعد صعوده.. تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 4 -12 -2020

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:36 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الاقتصادي
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 بعد ارتفاع أسعار الدولار وسط تعاملات أمس الخميس بقيمة تتراوح بين قرشا واحد إلى 2 قرشا، استقرت أسعاره اليوم الجمعة 4 – 12 – 2020 ، مع تعطل البنوك فى أجازتها الأسبوعية اليوم الجمعة، ليسجل في كلا من بنك عودة  والبنك المصري الخليجي  والبنك الأهلي الكويتي  والبنك التجاري الدولي  والمصرف المتحد  وكريدي أجريكول وبنك الاسكندرية ليصل إلى مستويات 15.62 جنيه للشراء  و 15.72 جنيه للبيع.

 

 

وكان الدولار صعد أمس في تعاملات كلا من بنك عودة  والبنك المصري الخليجي  والبنك الأهلي الكويتي  والبنك التجاري الدولي  والمصرف المتحد  وكريدي أجريكول وبنك الاسكندرية ليصل إلى مستويات 15.62 جنيه للشراء  و 15.72 جنيه للبيع.

 

 

واستقر الدولار في تعاملات بنوك مصر إيران  وبنك التعمير والاسكان  وبنك الشركة المصرفية العربية ليصل إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع,

 

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