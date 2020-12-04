الأرصاد: اليوم طقس دافئ نهارا بالقاهرة والسواحل الشمالية شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 13 درجة

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، شبورة مائية وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما توقع الخبراء ، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، دافئ أيضا على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري ، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 تسجل القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.



