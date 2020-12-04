الأرصاد توجه رسالة عاجلة لأهالي الإسكندرية (فيديو(

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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض محافظة الإسكندرية لموجة جديدة من عدم الاستقرار يطلق عليها "نوة قاسم"، موضحا أن المحافظة تشهد حالة من عدم الاستقرار والأمطار المتساقطة عليها خفيفة وغير مؤثرة على الحياة اليومية.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن هناك جدول معروف بمواعيد النوات، ولكن ليس شرطا أن تتعرض البلاد لموجة من الطقس السيىء في مواعيد النوات المعروفة.



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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الجمعة نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الجمعة ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.



- أمطار خفيفة على بعض المناطق (السلوم- مطروح- الإسكندرية).





الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

