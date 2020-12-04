9 ظواهر فلكية خلال شهر ديسمبر 2020.. أبرزها كسوف كلي للشمس والانقلاب الشتوي

نشر الدكتور اشرف تدارس أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أهم الأحداث الفلكية التي تشهدها الكرة الأرضية خلال شهر ديسمبر 2020.

وكشف الدكتور اشرف تدارس، عن تفاصيل 9 ظواهر فلكية في نهاية عام 2020، نستعرضها معكم فيما يلي:

أهم الأحداث الفلكية لشهر ديسمبر 2020





13 ديسمبر/ اقتران القمر والزهرة

يقترن هلال القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم ، ويمكن ملاحظة ذلك باتجاة الشرق قبل شروق الشمس بعدة دقائق.





14-13 ديسمبر/ زخة شهب التوأم او الجوزاء

وزخة شهب الجوزاء هي ملكة الزخات الشهابية ، حيث يعتبرها الكثيرون أفضل الزخات على مدار السنة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 120 شهابا في الساعة بالاضافة الى تعدد ألوانها ... تنتج زخة التوأمان من الحطام الذي يخلفه كويكب فايثون 3200 الذي تم اكتشافه عام 1982 ... تهطل شهب التوأميات سنويا من 7 إلى 17 ديسمبر ، ويبلغ ذروته هذا العام في ليلة 13 وفجر يوم 14 ديسمبر ... علما بان عدم وجود القمر في سماء تلك الليلة سيجعل السماء مظلمة ومثالية لمراقبة هذه الزخة ، وتكون أفضل مشاهدة من مكان مظلم تماما بعد منتصف الليل بعيدا عن اضواء المدينة حيث تظهر شهب التوأمان كما لو كانت آتية من كوكبة الجوزاء (التوأم) ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.





14 ديسمبر/ كسوف كلي للشمس

ويحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يحجب القمر قرص الشمس تماما ، ويحدث الكسوف بأنواعه عندما يكون القمر في طور المحاق .. والكسوف الكلي يكشف عن الغلاف الخارجي للشمس المعروف باسم الهالة .. ولن يكون الكسوف الكلي مرئيا في مصر او الوطن العربي ولن يكون مرئيا إلا في أجزاء من جنوب تشيلي وجنوب الأرجنتين .. كما ان الكسوف الجزئي للشمس سيكون مرئيا في أجزاء من جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب المحيط الأطلنطي.





15 ديسمبر/ القمر الجديد (المحاق)

في هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل ، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة البعيدة في السماء مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم الضعيفة.





17 ديسمبر/ اقتران القمر مع المشتري وزحل

يقترن هلال القمر مع الكوكبين الكبيرين المشتري وزحل في ذلك اليوم ، ويمكن ملاحظة ذلك باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة وحتى غروبهم جميعا بعد السابعة مساءا تقريبا.





21 ديسمبر/ الانقلاب الشتوي

يحدث الانقلاب الشتوي للشمس في شهر ديسمبر حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس ، التي تكون في هذا الوقت فوق مدار الجدي مباشرة عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا .. وهذا اليوم يعتبر ذروه فصل الشتاء (الانقلاب الشتوي) في نصف الكرة الشمالي وذروة فصل الصيف (الانقلاب الصيفي) في نصف الكرة الجنوبي ، حيث تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها في السماء وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ، ويكون ظل الانسان على الارض اطول ما يمكن ويكون نهار ذلك اليوم هو اقصر نهار في السنة وليل هذا اليوم هو أطول ليل في السنة.





21 ديسمبر/ الاقتران الكبير بين كوكبي المشتري وزحل

يحدث هذا الإقتران النادر بين الكوكبين الكبيرين المشتري وزحل في 21 ديسمبر 2020 ، ويعرف باسم الاقتران العظيم ... ويمكننا ملاحظة اقترابهما من بعضهما البعض تدريجيا هذه الايام عندما ننظر باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة وحتى غروبهما في السادسة والنصف تقريبا بتوقيت القاهرة .. ويكون اقترانهما تماما في هذا اليوم ، ثم ابتعادهما عن بعضهما البعض تدريجيا مع تبديل اماكنهما في السماء بداية من يوم 25 ديسمبر وما بعدها حتى عدة اسابيع .. سيظهر الكوكبان اللامعان في ذلك اليوم على مسافة 7 دقائق قوسية فقط من بعضهما ، ويكونا قريبين جدا من بعضهما بشكل نادر وملحوظ ويبدو كأنهما كوكبا مزدوجا واحدا ... كان الاقتران الكبير الأخير لهذين الكوكبين قبل عشرون عاما في 28 مايو عام 2000 ، وسيكون الاقتران التالي لهما بعد عشرون عاما تقريبا وبالتحديد في 31 أكتوبر 2040.





22-21 ديسمبر/ زخة شهب الدب الأصغر (الدببيات)

وهي من الزخات الخفيفة حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فقط فى الساعة ، وينتج عن طريق الحطام الغبارى المتناثر على طول مدار المذنب توتل ، الذى تم اكتشافه عام 1790 ... وزخة شهب الدببيات سميت بهذا الاسم لأن الشهب تتساقط كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر بالقرب من النجم القطبى باتجاه الشمال .. والتوقيت السنوي لهذه الزخة تكون من 17 إلى 24 ديسمبر من كل عام ، وتصل ذروتها فى ليلة 21 حتى بزوغ فجر 22 ديسمبر .. تكون أفضل مشاهدة لهذه الشهب بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وقت الرصد ... ولا يوجد اي اثار سلبية لزخات الشهب اذ انها تدخل الغلاف الجوي وتحترق على ارتفاع أكثر من 70 كيلو متر من سطح الارض ، كما ان الشهب لا تلتزم بالسقوط من اتجاة المجموعة النجمية التي لها اسمها فقط بل يمكن أن تظهر في أي مكان اخر بالسماء.





30 ديسمبر/ اكتمال بدر القمر

اكتمال بدر القمر الذي يعرف عند القبائل الأمريكية باسم بدر القمر البارد او بدر الليالي الطويلة او قمر ما بعد الكريسماس .. ويبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 29 ديسمبر حتى 1 يناير 2021 حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون اجهزة ، اما وقت البدر الكامل فسيكون 30 ديسمبر باذن الله حيث يبلغ لمعان القمر بنسبة 100%.



