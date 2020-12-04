البابا تواضروس يكشف حقيقة جمع المجمع المقدس توقيعات لعزله (فيديو)

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال البابا تواضروس، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يسير بالكنيسة في اتجاه التغيير والإصلاح، منوها بأن هناك مقاومة للتغيير من أفراد من كل القطاعات.

وكشف "البابا تواضروس"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، حقيقة جمع المجمع المجمع توقيعات لعزله، معلقا: "شائعات، واول مرة أسمع الكلام ده ولم يحدث".

وأوضح أن نسبة كبيرة جدا من الشائعات على السوشيال ميديا كاذبة، مؤكدا أن الكنيسة لا تدار بالهوى الشخصي، وإنما تدار باللوائح، مضيفا أنهم لا يقتربون من العقيدة كونها ثوابت.

إقرأ أيضا..
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ودارت المناقشة خلال اللقاء حول تشجيع الباحثين والمخترعين من الشباب المصري بوسائل عديدة كالمسابقات والمقابلات التليفزيونية مع رجال الأعمال والتي تساهم في دفع العمل البحثي وتقديم الاختراعات التي تفيد الحياة الإنسانية.

أخبار تهمك

مدرب الأهلي يكشف حقيقة لقائه مع رئيس صن داونز

منذ أقل من ساعة

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ أقل من ساعتين

طبيعة إصابة نجم الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. موقف لاعبي ريال مدريد من رحيل زيدان

منذ حوالي 6 ساعات

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

علي غزال يفسخ عقده مع لاريسا.. ويعود للدوري المصري

منذ 19 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

كارتيرون يقود مفاوضات التعاون السعودي لضم نجم وسط الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على موعد كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ ساعتين و 47 دقيقة

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 17 ساعة

مناشدة عاجلة من الصين للمجتمع الدولي وصندوق النقد لمواجهة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

08:31 ص

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

09:32 ص

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم