البابا تواضروس يكشف حقيقة جمع المجمع المقدس توقيعات لعزله (فيديو)

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قال البابا تواضروس، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يسير بالكنيسة في اتجاه التغيير والإصلاح، منوها بأن هناك مقاومة للتغيير من أفراد من كل القطاعات.



وكشف "البابا تواضروس"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، حقيقة جمع المجمع المجمع توقيعات لعزله، معلقا: "شائعات، واول مرة أسمع الكلام ده ولم يحدث".



وأوضح أن نسبة كبيرة جدا من الشائعات على السوشيال ميديا كاذبة، مؤكدا أن الكنيسة لا تدار بالهوى الشخصي، وإنما تدار باللوائح، مضيفا أنهم لا يقتربون من العقيدة كونها ثوابت.



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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



ودارت المناقشة خلال اللقاء حول تشجيع الباحثين والمخترعين من الشباب المصري بوسائل عديدة كالمسابقات والمقابلات التليفزيونية مع رجال الأعمال والتي تساهم في دفع العمل البحثي وتقديم الاختراعات التي تفيد الحياة الإنسانية.

