لابورتا ينصح ميسي قبل قرار الرحيل

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:32 ص
ميسي
ميسي
غدير أحمد
Advertisements
أرسل المرشح لرئاسة نادي برشلونة، خوان لابورتا، رسالة إلى أسطورة الفريق ليونيل ميسي، وعلق على ملف رحيل اللاعب عن الفريق الكاتالوني.

وأكد لابورتا رئيس برشلونة السابق في تصريحات لإذاعة "كاتالونيا راديو" أنه يحتاج إلى السلطة التي يتمتع بها رئيس برشلونة لتقديم مقترح جاد لميسي، وذلك في ظل الوضع السئ للغاية لخزينة الفريق الكاتالوني".

وأضاف:"على ميسي أن يبقى ويستمع لمقترح الرئيس الجديد قبل أن يقرر الرحيل عن الفريق، وفي الوقت ذاته، أكد على استمرارية الفريق رغم قرار رحيل النجم الأرجنتيني الرحيل في نهاية المطاف".

وواصل:" التنافس مع عروض أخرى قوية لن يكون أمرا سهلا، ولكنه يرى أن الأمر لن يتعلق بالأمور المادية فقط وأن سيؤثر أيضا في الأمر الرياضي والشخصي".

وعلى الجانب الآخر، أكد لابورتا أنه يمتلك مفتاح إقناع ميسي بالبقاء في برشلونة وهو علاقته الجيدة بالنجم الأرجنتيني.

واختتم لابورتا: "أنا وميسي كل منا يحب ويُقدّر ويحترم الآخر. وهو يعلم أنني أوفيت بكل ما قلته له".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي لابورتا اخبار ميسي

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مناشدة عاجلة من الصين للمجتمع الدولي وصندوق النقد لمواجهة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يقود مفاوضات التعاون السعودي لضم نجم وسط الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على موعد كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. موقف لاعبي ريال مدريد من رحيل زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

طبيعة إصابة نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 15 ساعة

"كاف" يقرر تعديل موعد السوبر الأفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ حوالي 6 ساعات

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

08:31 ص

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

03:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم