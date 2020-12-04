لابورتا ينصح ميسي قبل قرار الرحيل

أرسل المرشح لرئاسة نادي برشلونة، خوان لابورتا، رسالة إلى أسطورة الفريق ليونيل ميسي، وعلق على ملف رحيل اللاعب عن الفريق الكاتالوني.





وأكد لابورتا رئيس برشلونة السابق في تصريحات لإذاعة "كاتالونيا راديو" أنه يحتاج إلى السلطة التي يتمتع بها رئيس برشلونة لتقديم مقترح جاد لميسي، وذلك في ظل الوضع السئ للغاية لخزينة الفريق الكاتالوني".





وأضاف:"على ميسي أن يبقى ويستمع لمقترح الرئيس الجديد قبل أن يقرر الرحيل عن الفريق، وفي الوقت ذاته، أكد على استمرارية الفريق رغم قرار رحيل النجم الأرجنتيني الرحيل في نهاية المطاف".





وواصل:" التنافس مع عروض أخرى قوية لن يكون أمرا سهلا، ولكنه يرى أن الأمر لن يتعلق بالأمور المادية فقط وأن سيؤثر أيضا في الأمر الرياضي والشخصي".





وعلى الجانب الآخر، أكد لابورتا أنه يمتلك مفتاح إقناع ميسي بالبقاء في برشلونة وهو علاقته الجيدة بالنجم الأرجنتيني.





واختتم لابورتا: "أنا وميسي كل منا يحب ويُقدّر ويحترم الآخر. وهو يعلم أنني أوفيت بكل ما قلته له".



