أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 4- 12 -2020

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 4- 12 -2020 استقرار ، وسط توفر المعروض منها، وضخ وزارة التموين كميات إضافية في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها بأسعار في متناول الجميع.













وترصد "الفجر" اسعار انواع الخضروات والفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة وجاءت كالتالي :









أسعار الخضروات:









الطماطم بين 2.5 و6.5 جنيه.





البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.





البصل بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.





الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.





الفاصوليا بين 3 و4 جنيهات.





الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.





الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.





الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.





الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.





الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.





أسعار الفاكهة:





البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.





البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.





الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.





الرمان بين 3 و4 جنيهات.





الجوافة بين 5 و8 جنيهات.



