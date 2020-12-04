أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:32 ص
نهضة بركان
نهضة بركان
أمل الحلفاوي
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بات مصير السوبر الإفريقي مهددا بشكل كبير، والذي من المقرر أن يجمع بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، ونهضة بركان المغربي الحاصل على بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشار كتابي الحسين المتحدث الرسمي لنادي نهضة بركان المغربي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج اللعيب الذي يذاع على قناة MBC مصر، إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لم يحدد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والفريق المغربي، حتى الآن.

ونوه إلى أن هناك عقد مبرم بين الكاف والاتحاد القطري، يفيد بأن مباراة السوبر الإفريقي، سوف تقام على أراضي قطر لمدة ثلاث مواسم، مؤكدا أن هذا هو سبب تمسك نهضة بركان في إقامة المباراة في دولة قطر، وخصوصا أن الزمالك واجه الترجي التونسي في النسخة الماضية من السوبر الإفريقي، في الدوحة.

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