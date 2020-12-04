ليس نيمار.. نجم باريسي يفجر مفاجأة كبرى بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

كشف الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أمنيته بشأن مستقبل مواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.





تصريحات لياندرو باريديس بشأن مستقبل ميسي

وتحدث باريديس لاعب الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في تصريحات عبر صحيفة "سبورت" الكتالونية: "آمل أن يأتي ميسي إلى باريس سان جيرمان، كلنا نريده معنا ونتمنى أن يأتي إلى فريقنا، لكن في النهاية الأمر متروك له لاتخاذ القرار".





وأضاف لاعب PSG: "نمتلك مجموعة من اللاعبين لا تصدق، هناك حالة نفسية جيدة للغاية، وسعادة داخل غرفة خلع الملابس".





وأتم زميل ميسي: "سيتخذ ليو القرار الأفضل بالنسبة له، لكننا ننتظره هنا بأذرع مفتوحة".





الجدير بالذكر أن عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، ينتهي مع البارسا بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل.



