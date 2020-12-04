رئاسة مجلس النواب الليبي تدعو الأعضاء كافة إلى حضور جلسة رسمية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
وكالات
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دعت رئاسة مجلس النواب الليبي، أعضاء المجلس كافة إلى حضور جلسة رسمية ستعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي الاثنين المقبل.

 

وأوضح المجلس في بيان أن الجلسة ستناقش جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.

 

يشار إلى أن مدينة غدامس الليبية، تستضيف حاليا، أعضاء في مجلس النواب ضمن مشاورات الحل السياسي لأزمة الانقسام السياسي.

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