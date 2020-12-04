مادس ماكيلسن يعترف للمرة الأولى بتوليه لدور "جريندالود"

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلن النجمة مادس ماكيلسن للمرة الاولى وبشكل رسمي، انه تولى مهمة تجسيد شخصية جريندالولد بافلام "فانتاستك بيستس"، كبديل للنجم جوني ديب.




ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من حوار اجراه ماكيلسن، عبر خلاله عن حماسته وسعادته بتولي مهمة تجسيد هذه الشخصية.



وكان قد تنحى النجم جوني ديب عن تجسيد شخصية جريندالولد بعد مطالبات من الشركة المنتجة على خلفية قضية التشهير التي خسرها ديب امام زوجته السابقة.

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