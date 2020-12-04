الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

حدد مسئولو النادي الأهلي بديلا للتعاقد معه، في حال فشلت مفاوضات الأحمر مع الاورجوياني جاستون سيرينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي.





وأكدت تقارير صحفية، أن الأهلي وضع لاعب يتواجد فى أحد الدوريات العربية، كخيار ثان في حال فشل في ضم سيرينو خلال الفترة المقبلة.





وأوضحت التقارير أن الأهلى اتفق مع اللاعب وإدارة فريقه على ارتداء القميص الأحمر خلال الصيف الحالي، وهناك تكتم شديد على الصفقة داخل القلعة الحمراء، وذلك على أمل حدوث انفراجة قوية في المفاوضات مع صن داونز الجنوب إفريقى للحصول على خدمات سيرينو.





جدير بالذكر أن النادي الأهلي يبحث عن ضم صفقة أجنبية جديدة للفريق، على حساب الأنجولي جيرالدو كوستا.



