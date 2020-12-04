ميلان يجدد اهتمامه بضم لاعب مميز

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:31 ص
ميلان
ميلان
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ميلان الإيطالي، يرغب في التعاقد مع المدافع التركي أوزان كاباك، لاعب شالكه الألماني خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان جدد اهتمامه بضم التركي أوزان كاباك، وذلك بعد فشل ضمه في الميركاتو الصيفي الماضي.

وتابعت الصحيفة، أن ميلان يسعى لتدعيم الخط الخلفي، ورفض نادي شالكة التخلي عن اللاعب مقابل 15 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها شالكة، تشكل دافع كبير بالنسبة لميلان من أجل التعاقد مع كاباك.

واوضحت الصحيفة، أن ليفربول قدم عرضًا بقيمة 20 مليون إسترليني من أجل ضم كاباك لتعويض إصابة فان دايك.

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