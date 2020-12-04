التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة مفخخة لميليشيا الحوثي استهدفت السعودية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:40 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن اعتراضه وتدميره لطائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة صباح اليوم الجمعة.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" في السعودية.

 

يأتي ذلك بعد يومين على إعلان وسائل إعلام تابعة لجماعة  الحوثيين،  أن طيران التحالف استهدف مطار صنعاء الدولي بغارتين جويتين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة.. موقف لاعبي ريال مدريد من رحيل زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يقود مفاوضات التعاون السعودي لضم نجم وسط الزمالك

منذ أقل من ساعة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 14 ساعة

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مناشدة عاجلة من الصين للمجتمع الدولي وصندوق النقد لمواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"كاف" يقرر تعديل موعد السوبر الأفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على موعد كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

مصر تدين استهداف ميلشيا الحوثي لمطار أبها الدولي

عاجل.. التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

التحالف العربي يدمر طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جديد لميليشيا الحوثي على السعودية

التحالف العربي يدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

03:19 م

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم