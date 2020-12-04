التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة مفخخة لميليشيا الحوثي استهدفت السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن اعتراضه وتدميره لطائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة صباح اليوم الجمعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" في السعودية.

يأتي ذلك بعد يومين على إعلان وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، أن طيران التحالف استهدف مطار صنعاء الدولي بغارتين جويتين.