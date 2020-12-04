جونسون يتعهد بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 68٪

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:20 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بخفض انبعاثات الكربون، بشكل أسرع من أي اقتصاد رئيسي آخر، خلال العقد المقبل.

 

وقال جونسون إنه سيكون هناك انخفاض بنسبة 68٪ في انبعاثات الكربون السنوية بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، وهي زيادة كبيرة عن الهدف الحالي المتمثل في تخفيضات بنسبة 57٪ تقريبا.

 

وأشار إلى "أننا أثبتنا أنه يمكننا تقليل انبعاثاتنا وخلق مئات الوظائف في هذه العملية. نحن نتولى زمام المبادرة بهدف جديد وطموح لتقليل انبعاثاتنا بحلول عام 2030"، داعيا قادة العالم إلى طرح خططهم الطموحة لخفض الانبعاثات وتحديد أهداف خالية من الكربون.

 

والهدف المسمى "NDC- المساهمة المحددة وطنيا"، سيتم تقديمه إلى الأمم المتحدة كجزء من تعهد المملكة المتحدة بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.

 

وتستضيف المملكة المتحدة محادثات المناخ "COP 26" للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لاتفاق باريس، في غلاسكو في نوفمبر 2021.

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