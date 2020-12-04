



انتهت منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي حيث شهدت العديد من المباريات المثيرة والقوية.





وحقق نادي آرسنال فوزا كبيرا على أرضه أمام رابيد فيينا النمساوي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف بينما تعادل نادي توتنهام هوتسبير أمام لاسك بنتيجة 3 / 3 حقق نادي ميلان فوزا على سيلتيك بنتيجة 4 / 2.





ويتصدر ميكائيل اسحاق مهاجم نادي ليج صدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري الأوربي برصيد 8 أهداف يأتي خلفه مهاجم نادي ايندهوفن الهولندي برصيد 6 أهداف.



