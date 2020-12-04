ترتيب هدافي بطولة الدوري الأوربي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:42 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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انتهت منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي حيث شهدت العديد من المباريات المثيرة والقوية.

وحقق نادي آرسنال فوزا كبيرا على أرضه أمام رابيد فيينا النمساوي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف بينما تعادل نادي توتنهام هوتسبير أمام لاسك بنتيجة 3 / 3  حقق نادي ميلان فوزا على سيلتيك بنتيجة 4 / 2.

ويتصدر ميكائيل اسحاق مهاجم نادي ليج صدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري الأوربي برصيد 8 أهداف يأتي خلفه مهاجم نادي ايندهوفن الهولندي برصيد 6 أهداف.

ويمتلك مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي هاري كين المركز الثالث برصيد 6 أهداف رفقة يوسف يازيسي مهاجم ليل الفرنسي بنفس العدد من الأهداف.

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