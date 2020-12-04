مفاجأة.. موقف لاعبي ريال مدريد من رحيل زيدان
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:30 ص
علي ماهر حلمي
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فجر راديو كوبي الإسباني مفاجأة قوية من العيار الثقيل بشأن موقف لاعبي ريال مدريد من رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد النتائج السلبية خلال الفترة الماضية.
وقال الراديو الاسباني انه على الرغم من أنّ الغالبية العظمى من اللاعبين يدعمون زيدان، لكن هناك بعض من اللاعبين الأساسيين الذين يرون أنّه سيكون من موضع ترحيب القيام بتغيير المدرب لتغيير طريقة لعب الفريق السيئة.
وأضاف أن هناك لاعبون والذين يمتلكون وزنًا ثقيلًا في غرفة ملابس الفريق يؤكدون أنّهم حتى الموت سيكونون مع زيدان ويعلنون كامل دعمهم من المدرب.
واختتم الراديو الاسباني انه رغم ذالك أن هناك لاعبو غرفة ملابس مدريد متأثرون ومرتبكون بسبب ما جرى للأنّه من الصعب بالنسبة لهم أن يجدوا تفسيرًا لهذه السلسلة من النتائج السيئة.