موعد مباراة برشلونة وقادش المقبلة في الدوري الإسباني

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:37 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره قادش غدا السبت 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره قادش غدا في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب رامون دي كارنازا.

وستذاع مباراة فريق برشلونة ضد نظيره قادش غدا في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "bein sports HD 3" ولكن لم يتم تحديد معلق اللقاء حتى الآن.

ويتواجد نادي قادش في المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 11 مباراة بينما يتواجد نادي برشلونة في المركز السابع برصيد 14 نقطة من أصل 9 مباريات.

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