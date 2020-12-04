كارتيرون يقود مفاوضات التعاون السعودي لضم نجم وسط الزمالك

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:35 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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جددت إدارة نادي التعاون السعودي مفاوضاتها مع نادي الزمالك، من أجل التعاقد مع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، فرجاني ساسي.

ويقود الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي الحالي، والزمالك السابق، مفاوضات السكري مع فرجاني ساسي، بعدما كثف النادي القصيمي مفاوضاته.

وذكرت تقارير صحفية أن كارتيرون يتواصل مع فرجاني ساسي، من أجل إقناعه بخطوة التواجد فى الدوري السعودي، واللعب تحت قيادته من جديد.

جدير بالذكر أن الفرنسى باتريس كارتيرون رحل عن تدريب نادي الزمالك، خلال فترة وجود المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، قبل أن يتم التعاقد مع البرتغالي جايمي باتشيكو.

يشار إلى أن عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأي فريق في انتقالات يناير دون الرجوع إلى إدارة الأبيض.

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