كارتيرون يقود مفاوضات التعاون السعودي لضم نجم وسط الزمالك

















جددت إدارة نادي التعاون السعودي مفاوضاتها مع نادي الزمالك، من أجل التعاقد مع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، فرجاني ساسي.





ويقود الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي الحالي، والزمالك السابق، مفاوضات السكري مع فرجاني ساسي، بعدما كثف النادي القصيمي مفاوضاته.





وذكرت تقارير صحفية أن كارتيرون يتواصل مع فرجاني ساسي، من أجل إقناعه بخطوة التواجد فى الدوري السعودي، واللعب تحت قيادته من جديد.





جدير بالذكر أن الفرنسى باتريس كارتيرون رحل عن تدريب نادي الزمالك، خلال فترة وجود المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، قبل أن يتم التعاقد مع البرتغالي جايمي باتشيكو.



