هاني سعيد: بيراميدز يسعى لحصد أي بطولة خلال الموسم الجديد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:52 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن فريقه يسعى لحصد بأي بطولة خلال الموسم الجديد، سواء الدوري العام أو كأس مصر أو الكونفدرالية الإفريقية.

وتابع سعيد في تصريحات له في برنامج اللعيب المذاع على قناة MBC  مصر، أن هذا الطموح كان موجود لدى الفريق منذ الموسم الماضي.

وأشار إلى ان بيراميدز وصل إلى نهائي كأس مصر و كذلك نهائي الكونفدرالية ولكنه لم يوفق، مؤكداً أن تواجد الفريق النهائيات منحهم الخبرة حتى وإن لم يفوزوا بها.

ونوه إلى أن الفريق خاض ثلاث مباريات ودية وحصل على راحة لمدة يومين، وسوف يعود لاستئناف تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادا لإنطلاق الدوري العام الموسم الجديد بمواجهته القوية أمام الزمالك.

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