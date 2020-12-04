الكشف عن حقيقة دخول بيراميدز في مفاوضات مع فايلر وكارتيرون
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:50 ص
أمل الحلفاوي
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كشف هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، عن حقيقة دخول النادي السماوي في أي مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق سواء في الفترة الحالية أو وقتما كان مديراً فنيًا للفريق، بالإضافة إلى باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.
وأشار سعيد في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة MBC مصر، إلى أن هناك عدد من الأشخاص ربطوا فكرة رحيل فايلر عن الأهلي وكذلك الفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، بالانتقال إلى بيراميدز، مؤكدا أن ناديه لم يفكر أبدا في التعاقد مع أي منهما.