الكشف عن حقيقة دخول بيراميدز في مفاوضات مع فايلر وكارتيرون









كشف هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، عن حقيقة دخول النادي السماوي في أي مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق سواء في الفترة الحالية أو وقتما كان مديراً فنيًا للفريق، بالإضافة إلى باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.



