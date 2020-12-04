مدرب حراس مرمى الأهلي السابق: الأحمر لا يحتاج لحارس جديد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:10 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف ‎أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحة حاليًا ومدرب منتخب مصر سابقًا، على رحيل عدد من اللاعبين في صفوف النادي الاهلي خارج صفوف القلعة الحمراء.

وتحدث  أحمد ناجي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " من رحلوا عن الأهلي مؤخراً فضلوا المال عن التاريخ والبطولات".

و‎وتابع: "اتمنى أن تكون نهاية مسيرتي في الملاعب كما حدث مع الراحل ثابت البطل".

و‎علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحة حاليًا ومدرب منتخب مصر سابقًا، على حاجة النادي الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد بعد رحيل شريف إكرامي إلى صفوف نادي بيراميدز بعد نهاية عقده مع النادي.

وتحدث  ناجي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي ليس في حاجة للتعاقد مع حراس مرمي جدد".

وكشف أن: "الأهلي يمتلك حراس على أعلى مستوى سواء محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير إضافة لامتلاكه مواهب قوية في قطاع الناشئين".

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