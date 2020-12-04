ممثلة شهيرة تعلن تحولها جنسيا وتغير اسمها!

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:46 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الممثلة الكندية، التي رشحت من قبل لجائزة أوسكار، إلين بيج، أنها تحولت جنسيا.

وقالت بيج (33 عاما) في رسالة إلى جمهورها ومعجبيها عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنها غيرت اسمها ليصبح "إليوت".

وتابعت: "أشعر بامتنان كبير للأشخاص الرائعين الذين دعموني طوال حياتها، لقد ألهمني الكثيرون في مجتمع المتحولين جنسيا إلى ما لا نهاية. أشكركم على شجاعتكم وكرمكم وعملكم الدؤوب لجعل هذا العالم مكانا أكثر شمولية ورحمة، وسأقدم كل ما بوسعي وسأواصل السعي من أجل مجتمع أكثر محبة ومساواة".

وواصت إلين بيج: "أحب كوني متحولة جنسيا وكلما تمسكت بنفسي أكثر واعتنقت فكرة من أنا بشكل كامل، كلما حلمت وزاد قلبي ونما أكثر إلى جميع الأشخاص المتحولين جنسيا الذين يتعاملون مع المضايقات وكراهية الذات والإساءة والتهديد بالعنف كل يوم: إنني أراكم وأحبكم وسأفعل كل ما في وسعي لتغيير هذا العالم.

وجاءت انطلاقة إلين بيج نحو النجومية واستطاعت أن تلفت الأنظار إليها من خلال بطولتها فيلم الدراما النفسيه "هارد كاندي" إنتاج عام 2005، ثم بعد ذلك بعامين لعبت دور البطولة في فيلم "جونو" الشهير لجيسون ريتمان وديابلو كودي، والذي نالت عنه ترشيح لجائزة الأوسكار من بين جوائز أخرى.

ومن أبرز أفلام إلين بيج تجسيدها لشخصية "كيتي برايد" في في سلسلة أفلام "إكس من"، و"إنسبشن" للمخرج كريستوفر نولان، و"فلات لاينرز".

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