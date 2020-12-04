ممثلة شهيرة تعلن تحولها جنسيا وتغير اسمها!

أعلنت الممثلة الكندية، التي رشحت من قبل لجائزة أوسكار، إلين بيج، أنها تحولت جنسيا.





وقالت بيج (33 عاما) في رسالة إلى جمهورها ومعجبيها عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنها غيرت اسمها ليصبح "إليوت".





وتابعت: "أشعر بامتنان كبير للأشخاص الرائعين الذين دعموني طوال حياتها، لقد ألهمني الكثيرون في مجتمع المتحولين جنسيا إلى ما لا نهاية. أشكركم على شجاعتكم وكرمكم وعملكم الدؤوب لجعل هذا العالم مكانا أكثر شمولية ورحمة، وسأقدم كل ما بوسعي وسأواصل السعي من أجل مجتمع أكثر محبة ومساواة".





وواصت إلين بيج: "أحب كوني متحولة جنسيا وكلما تمسكت بنفسي أكثر واعتنقت فكرة من أنا بشكل كامل، كلما حلمت وزاد قلبي ونما أكثر إلى جميع الأشخاص المتحولين جنسيا الذين يتعاملون مع المضايقات وكراهية الذات والإساءة والتهديد بالعنف كل يوم: إنني أراكم وأحبكم وسأفعل كل ما في وسعي لتغيير هذا العالم.



