اليو.. ريا أبي راشد تحاور منى زكي بعد تكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز





تحاور الإعلامية ريا أبي راشد، اليوم الجمعة الفنانة منى زكي، التي كرمها مهرجان القاهرة السينمائي في حفل الافتتاح أمس، بجائزة فاتن حمامة للتميز.





وتقام الجلسة الحوارية في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من أيام القاهرة لصناعة السينما.





يذكر أن منى زكي بدأت مسيرتها الفنية مبكرًا، وكان أول أدوارها مع الممثل والمخرج القدير محمد صبحي في مسرحية "بالعربي الفصيح"، ومنذ ذلك الحين حفلت مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المتنوعة التي تُظهر مواهبها المتعددة، في التمثيل والرقص والأداء الصوتي، وتثبت قدرتها على تحقيق التوازن في اختيار الأدوار وإتقان تقديمها على الشاشة.





وكان لمنى زكي العديد من المشاركات الفنية الهامة، بداية من أدوارها في الأفلام الرومانسية والكوميدية مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"أفريكانو" و"الحب الأول" و"تيمور وشفيقة" و"أبو علي"، بالاضافة إلى دورها الفعال في المسرح من خلال مسرحيات "عفروتو" و"كده أوكي".



