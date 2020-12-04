شاهد.. حقيقة فيديو التشهير بفتاة على طريقة "صايع بحر"

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:12 ص
لقطة من الفيديو المتداول
لقطة من الفيديو المتداول
الفجر
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نشر "مصطفى"، الشاب الذي نشر في وقت سابق مقطع فيديو للتشهير بفتاة تدعى "سماح"، مقطع فيديو جديد يكشف فيه حقيقة الواقعة.


وأكد الشاب، أن كل ما حدث "هزار"، وأنه يحب التمثيل وكل الموجودين في الفيديو هم ممثلين من أصدقائه وجيرانه في الشارع.

وعلق الشاب على الفيديو الجديد، وقال: "ياجماعه انتو كبرتو الموضوع ليه دا حته من فيديو تمثيلي عامله انا وصاحبي في شرعنا ولا اكتر ولا اقل كبرتو الموضوع اوووي".

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاب مصطفى، يشهر فيه بفتاة كانت تجمعهما علاقة عاطفية، قبل أن يتركا بعضهما وتستعد لعقد قرانها من شخص آخر، وذلك في مشهد أعاد للأذهان فيلم "صايع بحر" الذي قام ببطولته الفنان أحمد حلمي.

وكان الشاب يصرخ في الفيديو ويقول: "بدون ذكر أسماء سماح اللي في الدور الرابع كانت ماشية معايا.. جبت هدايا ودباديب وحاجات بتطير، إيه يا أم سماح ويا أبو سماح، أنا هبوظلك الجوازة".

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